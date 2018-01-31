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Начальника екоінспекції в Запорізькій області затримали при отриманні хабара

Чиновник отримав гроші за вирішення питання з проведенням екоконтролю експортної партії металобрухту
Правоохоронці затримали начальника Державної екологічної інспекції Запорізької області за підозрою в отриманні 630 доларів хабара.
Начальника екоінспекції в Запорізькій області затримали при отриманні хабара Фото: facebook.com/LarysaSargan

"Тільки в грудні генпрокурор Юрій Луценко запропонував прем'єр-міністру Володимиру Гройсману звільнити начальника Державної екоінспекції Запорізької області Олександра Боровка... І тут на тобі. Хабар!... Сьогодні в результаті спланованої операції працівниками прокуратури, СБУ і поліції задокументовано факт отримання начальником Державної екологічної інспекції в Запорізькій області неправомірної вигоди в розмірі 630 доларів", - написала у Facebook прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

За її словами, підозрюваний вимагав і отримав хабар за вирішення питання про погодження заявки на проведення екологічного контролю експортної партії металобрухту і видачу дозвільних документів на екологічний контроль.

Нагадаємо, що в Мелітополі (Запорізька обл.) під час отримання хабара в приміщенні міжрайонної прокуратури затримано заступника міжрайонного прокурора і процесуального прокурора.

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31 01 2018 20:16
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