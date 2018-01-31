Начальника екоінспекції в Запорізькій області затримали при отриманні хабара
"Тільки в грудні генпрокурор Юрій Луценко запропонував прем'єр-міністру Володимиру Гройсману звільнити начальника Державної екоінспекції Запорізької області Олександра Боровка... І тут на тобі. Хабар!... Сьогодні в результаті спланованої операції працівниками прокуратури, СБУ і поліції задокументовано факт отримання начальником Державної екологічної інспекції в Запорізькій області неправомірної вигоди в розмірі 630 доларів", - написала у Facebook прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.
За її словами, підозрюваний вимагав і отримав хабар за вирішення питання про погодження заявки на проведення екологічного контролю експортної партії металобрухту і видачу дозвільних документів на екологічний контроль.
Нагадаємо, що в Мелітополі (Запорізька обл.) під час отримання хабара в приміщенні міжрайонної прокуратури затримано заступника міжрайонного прокурора і процесуального прокурора.
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