CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНачальник і заступник управління акредитації, контролю та моніторингу Міністерства юстиції України затримані на хабарі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Начальника і заступника підрозділу Мін'юсту затримали на хабарі
Чиновників затримали, коли вони отримували черговий транш неправомірної винагороди
Фото: islam_ru
"Чистимо управління акредитації, контролю та моніторингу Мін'юсту. На черговому транші хабара затримано начальника і заступника підрозділу", - написав генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби України у Сумській області та головного державного ревізора – інспектора ГУ ДФС у Сумській області на хабарі у 60 тисяч гривень.
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04 07 2018 19:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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