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Начальника і заступника підрозділу Мін'юсту затримали на хабарі

Чиновників затримали, коли вони отримували черговий транш неправомірної винагороди
Начальник і заступник управління акредитації, контролю та моніторингу Міністерства юстиції України затримані на хабарі.
Начальника і заступника підрозділу Мін Фото: islam_ru

"Чистимо управління акредитації, контролю та моніторингу Мін'юсту. На черговому транші хабара затримано начальника і заступника підрозділу", - написав генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби України у Сумській області та головного державного ревізора – інспектора ГУ ДФС у Сумській області на хабарі у 60 тисяч гривень.

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04 07 2018 19:56
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