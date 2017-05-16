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Начальника кримінальної поліції Луцька спіймала на хабарі, - ФОТО

За гроші поліцейський обіцяв чоловікові не відкривати щодо нього кримінальне провадження за крадіжку
У Луцьку СБУ затримала начальника сектору кримінальної поліції міста, який вимагав від волинянина $1 тис.
Начальника кримінальної поліції Луцька спіймала на хабарі, - ФОТО Фото:ssu.gov.ua

Хабарника затримали у вівторок, 16 травня, співробітники СБУ та відділу внутрішньої безпеки Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури.

Фото:ssu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою), - повідомляє прес-служба СБУ.

Нагадаємо, співробітники правоохоронних органів затримали за підозрою в отриманні хабара начальника одного з відділів Управління водних ресурсів у Києві та Київській області.

 
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16 05 2017 17:58
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