Начальника кримінальної поліції Луцька спіймала на хабарі, - ФОТО За гроші поліцейський обіцяв чоловікові не відкривати щодо нього кримінальне провадження за крадіжку

У Луцьку СБУ затримала начальника сектору кримінальної поліції міста, який вимагав від волинянина $1 тис.

Фото:ssu.gov.ua

Хабарника затримали у вівторок, 16 травня, співробітники СБУ та відділу внутрішньої безпеки Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури. Фото:ssu.gov.ua Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою), - повідомляє прес-служба СБУ. Нагадаємо, співробітники правоохоронних органів затримали за підозрою в отриманні хабара начальника одного з відділів Управління водних ресурсів у Києві та Київській області.

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