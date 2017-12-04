Керівника та заступника київського відділення Фонду держмайна спіймали на хабарі Службовці вимагали у приватного підприємця 32 тис. гривень

Співробітники прокуратури затримали на хабарі керівника і заступника начальника регіонального відділення Фонду державного майна України в Київській області.

Фото:facebook.com/LlutsenkoYuri

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook. "Службовці вимагали й отримали від приватного підприємця 32 тис. гривень неправомірної вигоди за підписання акту звірки про відсутність заборгованості перед регіональним відділенням ФДМУ зі сплати орендної плати за договорами оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності", - повідомив генпрокурор. Нагадаємо, 10 квітня, під час отримання хабара правоохоронці затримали виконувача обов'язків заступника керівника Одеської митниці.

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