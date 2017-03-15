Начальника Львівського СІЗО зловили на хабарі у 54 тис грн, - ФОТО
Затриманий полковник вимагав хабар у розмірі 54 тис. грн від дружини підозрюваного, який утримується під вартою, за видачу довідки про неможливість подальшого перебування під вартою, - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.
Фото:facebook.com/LlutsenkoYur
В службовому кабінеті крім суми хабаря знайшли $6500 та 600 євро.
"Так закінчилася 20 річна кар'єра хабарника", - написав Луценко.
Фото:facebook.com/LlutsenkoYur
Він додав, що враховуючи масовість виявленого хабарництва в Пенітенціарній службі, звернеться до Мін'юсту з вимогою негайних кадрових чисток.
Раніше, у Житомирі правоохоронці затримали за хабар заступника керівника комунального підприємства однієї з міськрад області.
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