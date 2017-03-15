Начальника Львівського СІЗО зловили на хабарі у 54 тис грн, - ФОТО

Хабарник вимагав у дружини підозрюваного гроші за довідку про неможливість його подальшого перебування в установі

Прокуратура викрила у хабарництві начальника Львівської установи виконання покарань №19 полковника внутрішньої служби Богдана Гальчишака.

Затриманий полковник вимагав хабар у розмірі 54 тис. грн від дружини підозрюваного, який утримується під вартою, за видачу довідки про неможливість подальшого перебування під вартою, - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Фото:facebook.com/LlutsenkoYur

В службовому кабінеті крім суми хабаря знайшли $6500 та 600 євро.

"Так закінчилася 20 річна кар'єра хабарника", - написав Луценко.

Фото:facebook.com/LlutsenkoYur

Він додав, що враховуючи масовість виявленого хабарництва в Пенітенціарній службі, звернеться до Мін'юсту з вимогою негайних кадрових чисток.

Раніше, у Житомирі правоохоронці затримали за хабар заступника керівника комунального підприємства однієї з міськрад області.