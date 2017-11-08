Начальника митного поста на Львівщині спіймали на хабарі

За "винагороду" корупціонер не втручався в протиправну діяльність

На передачі хабара, сьогодні, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.

"Начальник поста передавав 1300 доларів США та 1500 гривень працівнику Управління внутрішньої безпеки. Гроші передавалися у вигляді щомісячної плати за "невтручання" в протиправну діяльність підлеглого начальнику поста підрозділу", - повідомляє прокуратура Львівської області.

На цей момент проводяться необхідні слідчі дії та вирішується питання про обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.

Нагадаємо, що у двох митників пункту пропуску "Вилок" у Закарпатській області, затриманих 8-го серпня, знайшли іноземні паспорти на їхні імена.