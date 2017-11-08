Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Начальника митного поста на Львівщині спіймали на хабарі

За "винагороду" корупціонер не втручався в протиправну діяльність
На передачі хабара, сьогодні, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.
Начальника митного поста на Львівщині спіймали на хабарі Фото: lviv.gp.gov.ua

"Начальник поста передавав 1300 доларів США та 1500 гривень працівнику Управління внутрішньої безпеки. Гроші передавалися у вигляді щомісячної плати за "невтручання" в протиправну діяльність підлеглого начальнику поста підрозділу", - повідомляє прокуратура Львівської області.

На цей момент проводяться необхідні слідчі дії та вирішується питання про обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.

Нагадаємо, що у двох митників пункту пропуску "Вилок" у Закарпатській області, затриманих 8-го серпня, знайшли іноземні паспорти на їхні імена.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2017 15:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.