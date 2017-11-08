НОВИНИНа передачі хабара, сьогодні, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Начальника митного поста на Львівщині спіймали на хабарі
За "винагороду" корупціонер не втручався в протиправну діяльність
Фото: lviv.gp.gov.ua
"Начальник поста передавав 1300 доларів США та 1500 гривень працівнику Управління внутрішньої безпеки. Гроші передавалися у вигляді щомісячної плати за "невтручання" в протиправну діяльність підлеглого начальнику поста підрозділу", - повідомляє прокуратура Львівської області.
На цей момент проводяться необхідні слідчі дії та вирішується питання про обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.
Нагадаємо, що у двох митників пункту пропуску "Вилок" у Закарпатській області, затриманих 8-го серпня, знайшли іноземні паспорти на їхні імена.
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11 08 2017 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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