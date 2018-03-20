Начальника одного з підрозділів "Київпастрансу" затримано на хабарі в 165 тис. грн
Вказані кошти посадовець вимагав за вжиття заходів із повернення належного комерційній структурі майна та виконання власних боргових зобов’язань, - повідомляє прес-служба прокуратури Києва на сторінці у Facebook.
Зазначену особу затримано в порядку ст. 208 КПК України на робочому місці безпосередньо під час перерахування обумовленої суми коштів.
На цю хвилину затриманому готують повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") Кримінального кодексу України, та клопотання про обрання запобіжного заходу.
Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві Солом'янський районний суд оштрафував на 25,5 тис. грн полковника ЗСУ, який отримав 3 тис. дол. хабара.
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