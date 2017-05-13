Начальника одного з відділів Головного управління ДФС на Київщині спіймали на хабарі в 400 тис Його підозрюють у вимаганні грошей за закриття кримінальної справи

Служба безпеки України в суботу, 13 травня, повідомила про затримання начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.

Фото: СБУ

Підполковник податкової міліції вимагав 400 тисяч гривень у приватного підприємця за повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження, інформує прес-служба СБУ. Правоохоронці затримали підозрюваного у Солом'янському районі столиці після отримання ним усієї суми хабара. Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Нагадаємо, що начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін отримав у подарунок квартиру площею 277 квадратних метрів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію