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Начальника одного з відділів Головного управління ДФС на Київщині спіймали на хабарі в 400 тис

Його підозрюють у вимаганні грошей за закриття кримінальної справи
Служба безпеки України в суботу, 13 травня, повідомила про затримання начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.
Начальника одного з відділів Головного управління ДФС на Київщині спіймали на хабарі в 400 тис Фото: СБУ

Підполковник податкової міліції вимагав 400 тисяч гривень у приватного підприємця за повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження, інформує прес-служба СБУ.

Правоохоронці затримали підозрюваного у Солом'янському районі столиці після отримання ним усієї суми хабара. Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін отримав у подарунок квартиру площею 277 квадратних метрів.

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13 05 2017 15:58
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