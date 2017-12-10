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Начальника поліції охорони Будника, підозрюваного в хабарництві, поновили на посаді

Це рішення не підпадає під оскарження
Апеляційний суд Києва поновив на посаді начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника, затриманого під час отримання 96 тис. гривень хабара.
Начальника поліції охорони Будника, підозрюваного в хабарництві, поновили на посаді Фото: asn.in.ua

Про це йдеться в матеріалах суду. Суд розглянув скаргу захисту на рішення Печерського райсуду від 1 вересня, яким Будника відсторонили від посади, інформує "LB.ua".

Генеральна прокуратура вважає це рішення обґрунтованим, оскільки переконана, що начальник поліції охорони на своїй посаді має можливість перешкоджати кримінальному провадженню шляхом впливу на свідків, знищення або підробки документів. Водночас Апеляційний суд вирішив, що прокурор не довів фактичну наявність таких ризиків.

Крім того, суд вказав, що Конституція гарантує кожному громадянину право на оплачувану працю і обмеження такого права передбачене тільки Кримінальним процесуальним кодексом.

Тож Апеляційний суд скаргу Будника задовольнив і рішення про його відсторонення з посади скасував. Це рішення не підпадає під оскарження.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва застосував до начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергія Будника, підозрюваного у хабарництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартоюі як альтернативу визначив заставу у розмірі 128 тис. грн.

Увечері 22 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що співробітники ГПУ спільно із СБУ та Нацполіцією викрили на хабарі у розмірі 96 тис. грн начальника Департаменту поліції охорони України Сергія Будника. 

За даними слідства, загалом з червня поточного року зловмисник встиг отримати понад 170 тис. грн.

23 серпня ГПУ повідомила Буднику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ. Згодом його випустили із Київського слідчого ізолятора (Лук'янівський СІЗО).

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12 10 2017 13:57
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