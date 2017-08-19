Начальника слідчого відділу Нацполіції в Харківській області затримали на хабарі

Підозрюваний правоохоронець за шість тисяч доларів погодився змінити кримінально-правову кваліфікацію дій та запобіжний захід

Начальника слідчого відділу ГУ Нацполіції в Харківській області затримали за одержання хабара у сумі шість тисяч доларів.

Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.

За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України – "одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди" – здійснюється досудове розслідування.

"Встановлено, що начальник слідчого відділу Куп’янського відділу поліції ГУ Нацполіції у Харківській області одержав від родича підозрюваного в одному з кримінальних проваджень неправомірну вигоду у сумі 6 тис доларів. Неправомірна вигода призначалася за зміну кримінально-правової кваліфікації дій підозрюваного та подальшу зміну запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою", – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Фото: gp.gov.ua

У ГПУ зазначили, що санкція статті, яка інкримінується підозрюваному, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила в корупції керівництво і співробітників відділення поліції в Міжнародному аеропорту Харків.