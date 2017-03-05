Начальника відділення банку в Запорізькій області судитимуть за привласнення 1 млн грн
"Чернігівським відділом Бердянської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника відділення ПАТ "УкрсоцБанк" за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах)", - повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області.
Розслідування встановило, що колишній начальник відділення банку в період з 2013 по 2015 роки заволоділа грошовими коштами клієнтів банку в сумі понад 1 млн грн.
У прокуратурі уточнили, що підозрювана переховувалася від органів слідства і була оголошена в розшук. Під час проведених оперативно-розшукових заходів її місцезнаходження було встановлено і злочинницю затримали.
Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває. Обвинуваченій загрожує покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років.
Нагадаємо, що суддю Луцького міськрайонного суду викрили у скоєнні адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією.
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