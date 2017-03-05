Начальника відділення банку в Запорізькій області судитимуть за привласнення 1 млн грн

Підозрювана намагалася втекти, але її знайшли і затримали

У Запорізькій області направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника відділення банку, яка заволоділа грошовими коштами клієнтів на суму понад 1 млн грн, опинилася на лаві підсудних.

"Чернігівським відділом Бердянської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника відділення ПАТ "УкрсоцБанк" за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах)", - повідомила прес-служба прокуратури Запорізької області.

Розслідування встановило, що колишній начальник відділення банку в період з 2013 по 2015 роки заволоділа грошовими коштами клієнтів банку в сумі понад 1 млн грн.

У прокуратурі уточнили, що підозрювана переховувалася від органів слідства і була оголошена в розшук. Під час проведених оперативно-розшукових заходів її місцезнаходження було встановлено і злочинницю затримали.

Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває. Обвинуваченій загрожує покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років.

Нагадаємо, що суддю Луцького міськрайонного суду викрили у скоєнні адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією.