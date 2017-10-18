Начальника відділу Генштабу затримали на хабарі у $3 тисячі

Вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру

Одного з начальників відділу Генерального штабу Збройних Сил України затримано на хабарі у 3 тисячі доларів.

Полковник отримав хабар за дозвіл на проведення еколого-геологічного обстеження території військової частини з метою встановлення осередків нафто-хімічного забруднення та проведення відновлювальних робіт одним з приватних підприємств.

"На даний час військовою прокуратурою Дарницького гарнізону проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, проведення обшуків, відсторонення від посади", - повідомила прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган.

Нагадаємо, 11 жовтня детективи НАБУ затримали чотирьох осіб у справі про корупційні схеми із закупівлею палива для армії.

Двом високопосадовцям Міністерства оборони вручили підозру - Ігорю Павловському і директору Департаменту держзакупівель і матеріального забезпечення Володимиру Гулєвичу.