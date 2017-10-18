Начальника відділу Генштабу затримали на хабарі у $3 тисячі
Полковник отримав хабар за дозвіл на проведення еколого-геологічного обстеження території військової частини з метою встановлення осередків нафто-хімічного забруднення та проведення відновлювальних робіт одним з приватних підприємств.
"На даний час військовою прокуратурою Дарницького гарнізону проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, проведення обшуків, відсторонення від посади", - повідомила прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган.
Нагадаємо, 11 жовтня детективи НАБУ затримали чотирьох осіб у справі про корупційні схеми із закупівлею палива для армії.
Двом високопосадовцям Міністерства оборони вручили підозру - Ігорю Павловському і директору Департаменту держзакупівель і матеріального забезпечення Володимиру Гулєвичу.
За інформацією НАБУ, чиновники Міноборони завдали Україні збитків майже на 150 мільйонів гривень через корупційні схеми із закупівлею палива для армії.
Президент України Петро Порошенко заявив, що не дозволить нікому красти в армії - інакше "руки відрубає".
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