Начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС заарештували на 2 місяці з можливістю застави у 2 млн грн
"Зазначена особа підозрюється в організації схеми щомісячних поборів від начальників структурних підрозділів Львівської митниці Державної фіскальної служби за нестворення штучних перешкод у їх службовій діяльності", - повідомляється на сайті Генеральної прокуратури.
Митника затримали 2 червня 2017 р. У ході особистого обшуку автомобіля чиновника виявлено та вилучено чергову частину отриманого хабара - 60 тис. дол. і 10 тис грн.
Санкція ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, що поєднане з вимаганням) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Львівській області за підозрою у систематичному хабарництві затримали начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС.
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