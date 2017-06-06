Начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС заарештували на 2 місяці з можливістю застави у 2 млн грн

У Львові Шевченківський районний суд заарештував через підозру в хабарництві начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС на 60 діб з можливістю внесення застави в 2 млн грн.

"Зазначена особа підозрюється в організації схеми щомісячних поборів від начальників структурних підрозділів Львівської митниці Державної фіскальної служби за нестворення штучних перешкод у їх службовій діяльності", - повідомляється на сайті Генеральної прокуратури.

Митника затримали 2 червня 2017 р. У ході особистого обшуку автомобіля чиновника виявлено та вилучено чергову частину отриманого хабара - 60 тис. дол. і 10 тис грн.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, що поєднане з вимаганням) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львівській області за підозрою у систематичному хабарництві затримали начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС.