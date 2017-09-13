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Начальника відділу у поліції охорони затриманли за хабарі талонами на бензин

За скоєний злочин правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років
За систематичне хабарництво затримано заступника начальника управління логістики - начальника відділу ресурсного забезпечення Державної поліції охорони Національної поліції.
Начальника відділу у поліції охорони затриманли за хабарі талонами на бензин Фото: gp.gov.ua

Хабарі він щомісяця брав талонами на бензин від підлеглих у регіонах в обмін на невтручання в тендерні торги із закупівлі пального.

"Під час одержання чергових щомісячних відправлень через поштово-логістичні центри від одного з регіональних підрозділів поліції зазначену особу затримано", - повідомляє сайт Генпрокуратури.

Тривають обшуки в адміністративних приміщеннях Департаменту поліції охорони України та восьми обласних її управліннях (Закарпатській, Одеській, Черкаській, Рівненській, Дніпропетровській Сумській, Запорізькій та Кіровоградській областях), за місцем проживання осіб, причетних до скоєння злочину, а також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За скоєний кримінальний злочин правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали при отриманні хабара головного державного інспектора відділу митного оформлення "Чонгар" Херсонської митниці.

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13 09 2017 16:17
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