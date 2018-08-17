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Начальником Лук'янівського СІЗО став керівник Бориспільської колонії Ромашков

Офіційне оголошення призначено на сьогодні, 17 серпня
Новим головою Київського слідчого ізолятора, більш відомого як Лук'янівське СІЗО, став Руслан Ромашков, керівник Бориспільської виправної колонії №119.
Начальником Лук Фото: radiosvoboda.org

"Зараз йде представлення нового керівника. Це буде Руслан Ромашков, раніше він обіймав посаду начальника 119-й колонії", - заявив прес-секретатрь заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова Юрій Маслак в ефірі "112 Україна".

Нагадаємо, 9 серпня під час етапування бійців "Торнадо" під Лук'янівським СІЗО відбулися зіткнення між громадянами та правоохоронцями.

У результаті трьох бійців батальйону "Торнадо", яких утримували в Лук'янівському СІЗО в Києві, етапували, а інших посадили в карцер. Як розповіли в Мін'юсті, у внаслідок застосування бійцями саморобних вибухових пакетів постраждав один з правоохоронців. Крім того, повідомлялося, що "торнадовці" облили бензином одного з правоохоронців і погрожували підпалити його.

Міністр юстиції України Павло Петренко анонсував жорсткі адміністративні рішення щодо співробітників Лук'янівського СІЗО найближчим часом.

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17 08 2018 09:25
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