Начальником Лук'янівського СІЗО став керівник Бориспільської колонії Ромашков
"Зараз йде представлення нового керівника. Це буде Руслан Ромашков, раніше він обіймав посаду начальника 119-й колонії", - заявив прес-секретатрь заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова Юрій Маслак в ефірі "112 Україна".
Нагадаємо, 9 серпня під час етапування бійців "Торнадо" під Лук'янівським СІЗО відбулися зіткнення між громадянами та правоохоронцями.
У результаті трьох бійців батальйону "Торнадо", яких утримували в Лук'янівському СІЗО в Києві, етапували, а інших посадили в карцер. Як розповіли в Мін'юсті, у внаслідок застосування бійцями саморобних вибухових пакетів постраждав один з правоохоронців. Крім того, повідомлялося, що "торнадовці" облили бензином одного з правоохоронців і погрожували підпалити його.
Міністр юстиції України Павло Петренко анонсував жорсткі адміністративні рішення щодо співробітників Лук'янівського СІЗО найближчим часом.
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