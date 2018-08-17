Начальником Лук'янівського СІЗО став керівник Бориспільської колонії Ромашков

Новим головою Київського слідчого ізолятора, більш відомого як Лук'янівське СІЗО, став Руслан Ромашков, керівник Бориспільської виправної колонії №119.

"Зараз йде представлення нового керівника. Це буде Руслан Ромашков, раніше він обіймав посаду начальника 119-й колонії", - заявив прес-секретатрь заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова Юрій Маслак в ефірі "112 Україна".

Нагадаємо, 9 серпня під час етапування бійців "Торнадо" під Лук'янівським СІЗО відбулися зіткнення між громадянами та правоохоронцями.

У результаті трьох бійців батальйону "Торнадо", яких утримували в Лук'янівському СІЗО в Києві, етапували, а інших посадили в карцер. Як розповіли в Мін'юсті, у внаслідок застосування бійцями саморобних вибухових пакетів постраждав один з правоохоронців. Крім того, повідомлялося, що "торнадовці" облили бензином одного з правоохоронців і погрожували підпалити його.

Міністр юстиції України Павло Петренко анонсував жорсткі адміністративні рішення щодо співробітників Лук'янівського СІЗО найближчим часом.