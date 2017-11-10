Начальнику Департаменту спецрозслідувань ГПУ Горбатюку винесли догану

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила винести догану начальнику Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергію Горбатюку.

"Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів вирішено: притягнути до дисциплінарної відповідальності начальника Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюка С.В., застосувавши до нього дисциплінарне стягнення у вигляді догани", - повідомляє прес-служба комісії у Facebook.

Причини такого рішення не повідомляються.

Однак, як пояснив "Українській правді" сам Горбатюк, догана йому винесена за скаргою заступника генпрокурора Юрія Столярчука.

"Впродовж певного часу він перешкоджав розслідуванню у трьох гучних справах, а потім вирішив взагалі їх забрати. Виніс незаконні постанови, які я намагався оскаржувати у генерального прокурора", - пояснив Горбатюк.

Він додав, що конфлікт зі Столярчуком у нього триває більше року.

"Тривалий час Юрій Столярчук використовував свої службові повноваження у конкретному кримінальному провадженні, які на певному етапі дали розуміння того, що вони використовуються виключно з метою добитися прийняття незаконного рішення щодо осіб, стосовно яких слідчим та прокурором зібрані докази їх причетності до вчинення злочину, у тому числі шляхом створення різноманітних перешкод, погроз тиску, шантажу", - сказав Горбатюк.

Мова йде про розслідування справ про причетність певних посадових осіб до злочинів, пов’язаних із генпрокуром часів Януковича Віктором Пшонкою. Трьом з яких, після проведення досудового розслідування, мали оголосити про підозру.

За словами Горбатюка, Столярчук робив все можливе аби звести справу нанівець, навіть намагався забрати справи.

"В подібних діях вбачалися ознаки злочину. Тож я писав про це генеральному прокурору. За це мені приписали порушення дисципліни, через невиконання наказу Столярчука".

Горбатюк зазначає, що він більше години пояснював членам комісії свою позицію, однак її не взяли до уваги.

"Висновок комісії абсурдний. За їхньою логікою, прокурор має беззаперечно виконувати накази керівника, навіть якщо вони незаконні", - додав Горбатюк і навів цитату з рішення комісії:

"Надаючи оцінку діям Горбатюка, треба сказати, що якщо кожний слідчий або керівник органу досудового розслідування почне оскаржувати всі постанови процесуального керівника, які на його думку винесені з порушенням закону, то у жодному кримінальному провадженні не буде прийнято кінцевого процесуального рішення, що, в решті-решт, призведе до колапсу досудового розслідування".

Він зазначив, що планує оскаржувати рішення комісії прокурорів про винесення йому догани.

Раніше Горбатюк заявляв про штучні перешкоди завершення розслідування за звинуваченням екс-міністра юстиції України Олени Лукаш зі сторони свого керівника Юрія Столярчука.

