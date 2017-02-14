Начальнику управління ДФС повідомлено про підозру за неподання е-декларації, - ГПУ
Начальник відділу управління аудиту Державної фіскальної служби, "будучи посадовою особою, яка займає відповідальне становище, достовірно знаючи про те, що в термін до 01.11.2016 зобов'язана подати до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічну декларацію за 2015 рік, а також декларацію особи, що припиняє діяльність, навмисне їх не подала", повідомляє прес-служба ГПУ.
Чиновниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (умисне неподання суб'єктом декларування декларації).
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що вчора, 13 лютого, Міністерство юстиції зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану