Начальнику управління ДФС повідомлено про підозру за неподання е-декларації, - ГПУ Триває досудове розслідування

Профільне управління Головного слідчого управління Генпрокуратури повідомило про підозру у вчиненні злочину чиновнику Державної фіскальної служби України, який не подав у встановлені терміни електронну декларацію.

Ілюстрація: uainfo.org

Начальник відділу управління аудиту Державної фіскальної служби, "будучи посадовою особою, яка займає відповідальне становище, достовірно знаючи про те, що в термін до 01.11.2016 зобов'язана подати до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічну декларацію за 2015 рік, а також декларацію особи, що припиняє діяльність, навмисне їх не подала", повідомляє прес-служба ГПУ. Чиновниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (умисне неподання суб'єктом декларування декларації). Триває досудове розслідування. Нагадаємо, що вчора, 13 лютого, Міністерство юстиції зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.

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