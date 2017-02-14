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Начальнику управління ДФС повідомлено про підозру за неподання е-декларації, - ГПУ

Триває досудове розслідування
Профільне управління Головного слідчого управління Генпрокуратури повідомило про підозру у вчиненні злочину чиновнику Державної фіскальної служби України, який не подав у встановлені терміни електронну декларацію.
Начальнику управління ДФС повідомлено про підозру за неподання е-декларації, - ГПУ Ілюстрація: uainfo.org

Начальник відділу управління аудиту Державної фіскальної служби, "будучи посадовою особою, яка займає відповідальне становище, достовірно знаючи про те, що в термін до 01.11.2016 зобов'язана подати до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічну декларацію за 2015 рік, а також декларацію особи, що припиняє діяльність, навмисне їх не подала", повідомляє прес-служба ГПУ.

Чиновниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (умисне неподання суб'єктом декларування декларації).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що вчора, 13 лютого, Міністерство юстиції зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.

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