Начальнику відділу прокуратури Донецької області загрожує до десяти років в'язниці
Його підозрюють у пособництві в отриманні хабара. 10 тисяч доларів у березні отримав начальник іншого відділу прокуратури Донецької області за посередництва адвоката. Гроші призначалися за повернення арештованого в кримінальному провадженні майна (4,8 млн російських рублів).
"За версією слідства, замість виконання своїх прямих функціональних обов'язків із запобігання корупції в Донецькій області зазначена особа брала активну участь і сприяла вчиненню прокурором-колегою тяжкого корупційного злочину", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.
Тепер підозрюваному загрожує від п'яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до прокуратури Донецької області висновок щодо порушень при заповненні декларації мера Покровська Руслана Требушкіна. НАЗК встановило, що Требушкін навів недостовірні дані у своїй декларації, що перевищують 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків