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Начальнику відділу прокуратури Донецької області загрожує до десяти років в'язниці

Чиновник допомагав іншому прокурору отримати хабар
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) 3 серпня повідомили про підозру начальнику відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Донецької області.
Начальнику відділу прокуратури Донецької області загрожує до десяти років в Фото: rbc.ua

Його підозрюють у пособництві в отриманні хабара. 10 тисяч доларів у березні отримав начальник іншого відділу прокуратури Донецької області за посередництва адвоката. Гроші призначалися за повернення арештованого в кримінальному провадженні майна (4,8 млн російських рублів).

"За версією слідства, замість виконання своїх прямих функціональних обов'язків із запобігання корупції в Донецькій області зазначена особа брала активну участь і сприяла вчиненню прокурором-колегою тяжкого корупційного злочину", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

Тепер підозрюваному загрожує від п'яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до прокуратури Донецької області висновок щодо порушень при заповненні декларації мера Покровська Руслана Требушкіна. НАЗК встановило, що Требушкін навів недостовірні дані у своїй декларації, що перевищують 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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