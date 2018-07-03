Начальнику відділу прокуратури Криму подарували 1 млн грн

Начальнику відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Автономної Республіки Крим Ігорю Поночовному зробили подарунок у грошовій формі в розмірі 1 066 779 гривень.

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають "Українські Новини".

У повідомленні зазначається, що подарунок чиновник отримав від громадянки України Лідії Поночовної.

Нагадаємо, що заступник голови Нацполіції Ігор Купранець отримав від батька в подарунок Лексус напередодні нового року.