Начальниця Одеської дирекції "Укрпошти" погоріла на хабарі

Три об'єкти нерухомості планували здавати в оренду за майже $10 тис. на місяць.

Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрила на хабарі керівництво Одеської обласної дирекції "Укрпошти".

"Начальниця дирекції спільно з підлеглим керівником відділу вимагала хабар від комерційної структури за передачу в оренду привабливих об'єктів у центрі Одеси. Співробітники спецслужби задокументували, що чиновники оцінили в дев'ять тисяч шістсот доларів США щомісячну оренду трьох об'єктів нерухомості загальною площею майже півтори тисячі і земельної ділянки розміром 1,2 тис. кв. м. Через рік зловмисники обіцяли бізнесменам за "окрему плату" почати процедуру відчуження на їхню користь майна "Укрпошти", - повідомляє сайт спецслужби.

СБУ затримала керівника відділу в кафе біля офісу "Укрпошти" під час отримання оплати за перший місяць оренди. Начальницю дирекції правоохоронці затримали в службовому кабінеті.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри.

СБУ ініціювала перевірку всіх договорів оренди, укладених за останній час керівництвом Одеської дирекції "Укрпошти".

На сайті "Укрпошти" вказано, що начальницею її Одеської обласної дирекції є Приходько Наталія Валентинівна.