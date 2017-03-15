Начальниця вокзалу на Луганщині "погоріла" на хабарі в $1,5 тис

У Луганській області під час отримання хабара затримано керівничку залізничного вокзалу станції "Лисичанськ" під час отримання $1,5 тис. хабара.

Жінка отримала неправомірну вигоду за працевлаштування в структурний підрозділ залізничних перевезень регіональної філії "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", повідомляє сайт прокуратури Луганської області.

"Зараз правопорушницю затримано згідно зі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Ця стаття закону також передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна.

Ім'я правопорушниці в прокуратурі не назвали.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрила посадовців комунального підприємства "Київпастрансу" на привласненні понад 30 млн грн.