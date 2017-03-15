Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Начальниця вокзалу на Луганщині "погоріла" на хабарі в $1,5 тис

Жінка отримала гроші за працевлаштування
У Луганській області під час отримання хабара затримано керівничку залізничного вокзалу станції "Лисичанськ" під час отримання $1,5 тис. хабара.
Начальниця вокзалу на Луганщині "погоріла" на хабарі в $1,5 тис Фото:lustration.org.ua

Жінка отримала неправомірну вигоду за працевлаштування в структурний підрозділ залізничних перевезень регіональної філії "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", повідомляє сайт прокуратури Луганської області.

"Зараз правопорушницю затримано згідно зі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Ця стаття закону також передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна.

Ім'я правопорушниці в прокуратурі не назвали.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрила посадовців комунального підприємства "Київпастрансу" на привласненні понад 30 млн грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2017 14:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.