Начальниця вокзалу на Луганщині "погоріла" на хабарі в $1,5 тис
Жінка отримала неправомірну вигоду за працевлаштування в структурний підрозділ залізничних перевезень регіональної філії "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", повідомляє сайт прокуратури Луганської області.
"Зараз правопорушницю затримано згідно зі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Ця стаття закону також передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна.
Ім'я правопорушниці в прокуратурі не назвали.
Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрила посадовців комунального підприємства "Київпастрансу" на привласненні понад 30 млн грн.
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