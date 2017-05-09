Над Атлантикою сформувався новий тропічний шторм "Хосе"
Про це передає американський телеканал ABC.
Повідомляється, що стихія сформувалася досить далеко від суші і на даний момент знаходиться за 2420 км на схід від Малих Антильських островів. Тропічний шторм рухається зі швидкістю 20 км/год.
Стихія зародилася зовсім недалеко від урагану "Ірма", який вже знаходиться за 365 км від Антигуа.
Як повідомляв iPress.ua, ураган Ірма сформувався і поступово посилюється над Атлантичним океаном та може досягнути східної частини Сполучених Штатів.
Як раніше повідомлялося, через наближення урагану "Ірма" в Пуерто-Ріко й американському штаті Флорида було оголошено режим надзвичайного стану.
Читайте також: Журналіст CNN в прямому ефірі врятував чоловіка під час повені
Нагадаємо, що збитки від урагану "Гарві" оцінюють у $125 млрд.
Ураган "Гарві", що вирує у США, забрав життя 44 людей, а в результаті стихії постраждали понад 6,8 млн осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа