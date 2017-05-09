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Над Атлантикою сформувався новий тропічний шторм "Хосе"

Стихія рухається зі швидкістю 20 км/год і поки знаходиться далеко від суші
Над Атлантичним океаном у вівторок, 5 вересня, сформувався тропічний шторм "Хосе", який через кілька діб може досягти узбережжя Малих Антильських островів.
Над Атлантикою сформувався новий тропічний шторм "Хосе" Фото: @mamaany_

Про це передає американський телеканал ABC.

Повідомляється, що стихія сформувалася досить далеко від суші і на даний момент знаходиться за 2420 км на схід від Малих Антильських островів. Тропічний шторм рухається зі швидкістю 20 км/год.

Стихія зародилася зовсім недалеко від урагану "Ірма", який вже знаходиться за 365 км від Антигуа.

Як повідомляв iPress.uaураган Ірма сформувався і поступово посилюється над Атлантичним океаном та може досягнути східної частини Сполучених Штатів.

Як раніше повідомлялося, через наближення урагану "Ірма" в Пуерто-Ріко й американському штаті Флорида було оголошено режим надзвичайного стану.

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Нагадаємо, що збитки від урагану "Гарві" оцінюють у $125 млрд.

Ураган "Гарві", що вирує у США, забрав життя 44 людей, а в результаті стихії постраждали понад 6,8 млн осіб.

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05 09 2017 21:24
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