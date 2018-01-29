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Над Чорним морем російський бойовий літак пролетів за 1,5 метра від літака ВМС США

Дії російського літака змусили літак ВМС США довчасно завершити свою місію
Російський військовий літак виконав небезпечне перехоплення спостережного літака США US Navy P-3 Orion в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем
Над Чорним морем російський бойовий літак пролетів за 1,5 метра від літака ВМС США Фото: nechtoportal.ru

Про це повідомляє CNN, посилаючись на неназваних посадовців Пентагону.

Американські пілоти повідомили, що російський літак пролетів в п’яти футах (трохи більше за півтора метра) від американського літака.

Дії російського літака змусили літак ВМС США довчасно завершити свою місію.

Сили Росії, США та НАТО діють у безпосередній близькості один до одного в цьому регіоні, особливо після того, як Росія посилила свою військову присутність в регіоні після анексії Криму. ВМС США також посилили свою присутність в регіоні протягом декількох років.

Раніше місія НАТО, що бере участь в охороні повітряного простору Балтії, опублікувала відео двох перехоплень російських винищувачів Су-30.

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29 01 2018 22:52
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