CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійський військовий літак виконав небезпечне перехоплення спостережного літака США US Navy P-3 Orion в міжнародному повітряному просторі над Чорним моремПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Над Чорним морем російський бойовий літак пролетів за 1,5 метра від літака ВМС США
Дії російського літака змусили літак ВМС США довчасно завершити свою місію
Фото: nechtoportal.ru
Про це повідомляє CNN, посилаючись на неназваних посадовців Пентагону.
Американські пілоти повідомили, що російський літак пролетів в п’яти футах (трохи більше за півтора метра) від американського літака.
Дії російського літака змусили літак ВМС США довчасно завершити свою місію.
Сили Росії, США та НАТО діють у безпосередній близькості один до одного в цьому регіоні, особливо після того, як Росія посилила свою військову присутність в регіоні після анексії Криму. ВМС США також посилили свою присутність в регіоні протягом декількох років.
Раніше місія НАТО, що бере участь в охороні повітряного простору Балтії, опублікувала відео двох перехоплень російських винищувачів Су-30.
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29 01 2018 22:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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