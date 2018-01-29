Над Чорним морем російський бойовий літак пролетів за 1,5 метра від літака ВМС США

Російський військовий літак виконав небезпечне перехоплення спостережного літака США US Navy P-3 Orion в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем

Про це повідомляє CNN, посилаючись на неназваних посадовців Пентагону.

Американські пілоти повідомили, що російський літак пролетів в п’яти футах (трохи більше за півтора метра) від американського літака.

Дії російського літака змусили літак ВМС США довчасно завершити свою місію.

Сили Росії, США та НАТО діють у безпосередній близькості один до одного в цьому регіоні, особливо після того, як Росія посилила свою військову присутність в регіоні після анексії Криму. ВМС США також посилили свою присутність в регіоні протягом декількох років.

Раніше місія НАТО, що бере участь в охороні повітряного простору Балтії, опублікувала відео двох перехоплень російських винищувачів Су-30.