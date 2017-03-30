Над Ірландським морем зник вертоліт, який летів у Дублін
Вчора вертольоти розшукували зниклих до тих пір, поки погана погода не змусила їх припинити пошук, повідомляє The Guardian.
Гірські рятувальники продовжували досліджувати район Сноудон.
Вважається, що приватний вертоліт Red Twin Squirrel покинув Мілтон-Кінс в середу і попрямував в Дублін. Представник берегової охорони сказав, що радіолокаційний контакт з літаком був втрачений в середу вдень. Пошукова операція почалася в 16:15.
Пошукові роботи відновляться, щойно дозволять погодні умови.
Нагадаємо, що екскурсійний гелікоптер з п'ятьма пасажирами на борту впав в районі Телецького озера в Республіці Алтай. На борту перебував алтайський бізнесмен і колишній віце-прем'єр уряду краю Анатолій Банних.
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