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Над Ірландським морем зник вертоліт, який летів у Дублін

Пошукові роботи відновляться, щойно дозволять погодні умови
Над Ірландським морем зник приватний вертоліт з п'ятьма людьми, який вилетів з міста Мілтон-Кінс.
Над Ірландським морем зник вертоліт, який летів у Дублін Фото: Крістофер Ферлонг / Getty Images

Вчора вертольоти розшукували зниклих до тих пір, поки погана погода не змусила їх припинити пошук, повідомляє The Guardian.

Гірські рятувальники продовжували досліджувати район Сноудон.

Вважається, що приватний вертоліт Red Twin Squirrel покинув Мілтон-Кінс в середу і попрямував в Дублін. Представник берегової охорони сказав, що радіолокаційний контакт з літаком був втрачений в середу вдень. Пошукова операція почалася в 16:15.

Пошукові роботи відновляться, щойно дозволять погодні умови.

Нагадаємо, що екскурсійний гелікоптер з п'ятьма пасажирами на борту впав в районі Телецького озера в Республіці Алтай. На борту перебував алтайський бізнесмен і колишній віце-прем'єр уряду краю Анатолій Банних.

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30 03 2017 09:56
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