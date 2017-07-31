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Над незадекларованим будинком прокурора збили дрон, - НАБУ

Дрон впав на сусідню територію
Над незадекларованим будинком керівника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Володимира Бедриківського збили дрон
Над незадекларованим будинком прокурора збили дрон, - НАБУ Фото: nabu.gov.ua

Про це повідомив голова Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро Олексій Гриценко.

"Під час зйомки дроном будинку начальника департаменту ГПУ Бедриківського наш дрон було збито з вогнепальної зброї після певної кількості пострілів з території, де він живе", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.

Гриценко додав, що дрон впав на сусідню територію. У той же час людина схожа на Бедриківського виїхала з будинку у напрямку до озера.

Нагадаємо, що за даними журналістів Схеми, в користуванні прокурора Бедриківського - будинок на 583 кв.м під Києвом. Маєток записаний на 80-річну маму посадовця. Вона стала власницею розкішного будинку в 2009 році – коли Володимир Бедриківський працював у МВС.

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31 07 2017 23:22
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