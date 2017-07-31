Над незадекларованим будинком прокурора збили дрон, - НАБУ

Над незадекларованим будинком керівника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Володимира Бедриківського збили дрон

Про це повідомив голова Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро Олексій Гриценко.

"Під час зйомки дроном будинку начальника департаменту ГПУ Бедриківського наш дрон було збито з вогнепальної зброї після певної кількості пострілів з території, де він живе", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.

Гриценко додав, що дрон впав на сусідню територію. У той же час людина схожа на Бедриківського виїхала з будинку у напрямку до озера.

Нагадаємо, що за даними журналістів Схеми, в користуванні прокурора Бедриківського - будинок на 583 кв.м під Києвом. Маєток записаний на 80-річну маму посадовця. Вона стала власницею розкішного будинку в 2009 році – коли Володимир Бедриківський працював у МВС.