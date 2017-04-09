Над територією України група міжнародних спостерігачів проведе спостережний політ

Група міжнародних спостерігачів Швеції, Чехії та Іспанії протягом тижня здійснить спостережний політ над територією України

За інформацією Управління верифікації Генштабу ЗСУ, спостерігачі вже прибули до "Борисполя" на літаку SAAB 340 (OS100) ВПС Швеції. Група складається з 15 осіб: 9 - від Швеції і три спостерігачі - з Чехії та Іспанії.

"Мета заходу – виконання спостережного польоту над територією України для розвитку відкритості і транспарентності, сприяння спостереженню за виконанням діючих угод у галузі контролю над озброєннями. Матеріали, отримані під час польоту, оброблятимуться в Швеції. Спостережна місія працюватиме в Україні до 8 вересня", - повідомляють українські верифікатори, повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначено, що політ буде здійснено відповідно до плану верифікаційної діяльності за міжнародними договорами та угодами у галузі контролю над озброєнням та за рішенням Консультативної комісії з відкритого неба щодо розподілу активних квот спостережних польотів на 2017 рік.

Як повідомляв IPress.ua, у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі розпочала роботу багатонаціональна інспекційна група верифікаторів, яка буде вивчати обстановку в зоні конфлікту.

Зазначається, що група почала роботу з Краматорська. За результатами проведених заходів датська група буде складати відповідний звіт, який буде представлений країнам-учасницям ОБСЄ.

В свою чергу, у самопроголошеній "Донецької народній республіці" виступають проти роботи на Донбасі міжнародної групи верифікаторів.