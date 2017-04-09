Над територією України група міжнародних спостерігачів проведе спостережний політ
За інформацією Управління верифікації Генштабу ЗСУ, спостерігачі вже прибули до "Борисполя" на літаку SAAB 340 (OS100) ВПС Швеції. Група складається з 15 осіб: 9 - від Швеції і три спостерігачі - з Чехії та Іспанії.
"Мета заходу – виконання спостережного польоту над територією України для розвитку відкритості і транспарентності, сприяння спостереженню за виконанням діючих угод у галузі контролю над озброєннями. Матеріали, отримані під час польоту, оброблятимуться в Швеції. Спостережна місія працюватиме в Україні до 8 вересня", - повідомляють українські верифікатори, повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Зазначено, що політ буде здійснено відповідно до плану верифікаційної діяльності за міжнародними договорами та угодами у галузі контролю над озброєнням та за рішенням Консультативної комісії з відкритого неба щодо розподілу активних квот спостережних польотів на 2017 рік.
Як повідомляв IPress.ua, у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі розпочала роботу багатонаціональна інспекційна група верифікаторів, яка буде вивчати обстановку в зоні конфлікту.
Зазначається, що група почала роботу з Краматорська. За результатами проведених заходів датська група буде складати відповідний звіт, який буде представлений країнам-учасницям ОБСЄ.
В свою чергу, у самопроголошеній "Донецької народній республіці" виступають проти роботи на Донбасі міжнародної групи верифікаторів.
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