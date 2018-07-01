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Над Україною зафіксували політ безпілотника США

Дані про борт зашифровані
Над Україною зафіксували політ безпілотника США, про що свідчать дані сервісу Flightradar24.
Над Україною зафіксували політ безпілотника США Фото: wikipedia.org

Як пише "РБК-Україна", борт UAVGH000 пролетів над територією Вінницької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Одеської областей, а також над зоною антитерористичної операції (АТО) – Донецькою та Луганською областями.


Фото: flightradar24.com


Фото: flightradar24.com

Позивний UAVGH000 належить стратегічному розвідувальному безпілотнику США RQ-4A Global Hawk. Усі відомості про борт зашифровані.

Нагадаємо, в районі Світлодарської дуги та на Приазов’ї зафіксовані безпілотники бойовиків.

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07 01 2018 19:00
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