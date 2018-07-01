CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНад Україною зафіксували політ безпілотника США, про що свідчать дані сервісу Flightradar24.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Над Україною зафіксували політ безпілотника США
Дані про борт зашифровані
Фото: wikipedia.org
Як пише "РБК-Україна", борт UAVGH000 пролетів над територією Вінницької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Одеської областей, а також над зоною антитерористичної операції (АТО) – Донецькою та Луганською областями.
Фото: flightradar24.com
Фото: flightradar24.com
Позивний UAVGH000 належить стратегічному розвідувальному безпілотнику США RQ-4A Global Hawk. Усі відомості про борт зашифровані.
Нагадаємо, в районі Світлодарської дуги та на Приазов’ї зафіксовані безпілотники бойовиків.
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