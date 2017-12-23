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Надання летальної оборонної зброї не суперечить миру в Україні, – Маккейн

Сенатор наголосив, що Україні вже давно потрібно було надати таку зброю
Американський сенатор Джон Маккейн вважає, що надання Україні летальної оборонної зброї не суперечить мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі.
Надання летальної оборонної зброї не суперечить миру в Україні, – Маккейн Сенатор США Джон МакКейн

"Рішення президента Трампа про надання Україні протитанкових комплексів Javelin є ще одним важливим кроком у правильному напрямку та надає сильний сигнал про те, що Сполучені Штати підтримуватимуть своїх союзників і партнерів, бо вони борються за захист свого суверенітету й територіальної цілісності", – зазначив Маккейн.

Він також вважає, що Україні вже давно потрібно було надати таку зброю.

"Забезпечення Україні можливостей, необхідних для стримування і захисту від подальшої російської агресії, сприятиме створенню більш стабільних умов безпеки, необхідних для мирного врегулювання цього конфлікту", – наголосив політик.

Окрім того, він підкреслив, що "надання Україні оборонної летальної допомоги не суперечить миру в Україні – це важливо для його досягнення".

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.

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