Надання летальної оборонної зброї не суперечить миру в Україні, – Маккейн
"Рішення президента Трампа про надання Україні протитанкових комплексів Javelin є ще одним важливим кроком у правильному напрямку та надає сильний сигнал про те, що Сполучені Штати підтримуватимуть своїх союзників і партнерів, бо вони борються за захист свого суверенітету й територіальної цілісності", – зазначив Маккейн.
Він також вважає, що Україні вже давно потрібно було надати таку зброю.
"Забезпечення Україні можливостей, необхідних для стримування і захисту від подальшої російської агресії, сприятиме створенню більш стабільних умов безпеки, необхідних для мирного врегулювання цього конфлікту", – наголосив політик.
Окрім того, він підкреслив, що "надання Україні оборонної летальної допомоги не суперечить миру в Україні – це важливо для його досягнення".
Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.
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