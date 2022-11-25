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Надання Україні ЗРК Patriot не потребує схвалення НАТО - Столтенберг

Генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що рішення про те, чи відправляти системи протиповітряної оборони Patriot в Україну має ухвалюватися окремими країнами
Надання Україні ЗРК Patriot не потребує схвалення НАТО - Столтенберг Фото: 5 канал

У Німеччині заявляють про необхідність узгоджувати постачання Україні протиповітряної оборони з НАТО. Генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що рішення про те, чи відправляти системи протиповітряної оборони Patriot в Україну має ухвалюватися окремими країнами,  повідомляє Reuters.

"Конкретні рішення щодо конкретних систем є національними рішеннями. Іноді існують угоди з кінцевими користувачами та інші речі, тому їм потрібно проконсультуватися з іншими союзниками. Але врешті-решт це (рішення, — ред.) мають ухвалити національні уряди", — сказав він журналістам у Брюсселі.

 

Польський президент Анджей Дуда заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби вони були на українській території поблизу кордону, але вирішувати Німеччині.

"З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони захищали б як Україну, так і Польщу найбільш ефективно. Але рішення залишається за німецькою стороною", – сказав Дуда.

 

Віцеречниця уряду Німеччини Крістіане Гоффманн заявила, що весь спектр питань щодо розміщення ЗРК Patriot буде обговорюватися і з Польщею і з союзниками.

"Ця німецька пропозиція, звичайно, також є питанням до канцлера. Маю на увазі пропозицію Німеччини надати Польщі ракети Patriot. Для Федерального уряду важливим було зробити пропозицію союзнику по НАТО, Польщі, та підтримати її в аспекті безпеки", — сказала вона.

 

За словами Гоффманн, у німецькому уряді взяли до уваги реакцію Польщі щодо "Патріотів".

"Реакцію Польщі на цю пропозицію ми, звісно, взяли до уваги, а також те, що наша пропозиція була позитивно сприйнята громадськістю в Польщі. Те, як ми будемо надалі діяти з польською ініціативою, ми радимося наразі з Польщею і нашими союзниками", – сказала вона і додала, що Німеччина також підтримує Україну у сфері протиповітряної оборони, особливо з системою IRIS-T, де також домовлено про постачання наступних зразків, і з броньованими машинами Gepard. Патріот справді був би чимось новим.

 


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25 11 2022 18:45
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