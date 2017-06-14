Надходження Пенсійного фонду зросли на чверть
Це на 14,5 мільярда гривень, або на 24,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
"За оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду України за перші п'ять місяців надійшло 103,7 мільярда гривень, а частина власних надходжень становить 58,6 мільярда гривень", - повідомив заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін, інформує УНІАН.
Окрім того, надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) виявилися більше, ніж планувалося.
Зазначимо, що витрати України на Пенсійний фонд більші, ніж на оборону.
На оборону ми витрачаємо 134 мільярди гривень, на Пенсійний фонд - 141 мільярд гривень. Тому завдання полягає в тому, щоб розширити кількість платників, і стимулювати людей платити внески", - розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.
Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.
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