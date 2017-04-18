БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНадходження від сплати туристичного збору в Україні у 2016 році збільшилися на 45,7% - до 54,1 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Надходження від туристичних зборів виросли на 45%
Суми надходжень зросли
Фото: travel-profi.ru
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
"За даними відомства, найбільша частка сплаченого туристичного збору в 2016 році припала на Київ - 27,2%, на другому місці - Львівська область з 15,6%, на третьому - Одеська з 13,6%", - йдеться в повідомленні.
При цьому суб'єкти у сфері туризму і курортів збільшили в 2016 році обсяг податкових платежів в порівнянні з 2015 року на 45,5%.
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