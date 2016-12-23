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Надію Савченко в делегації ПАРЄ замінить Борислав Береза

Хто буде його заступником поки невідомо
Після виключення нардепа Надії Савченко з делегації ПАРЄ представляти Україну замість неї буде Борислав Береза.
Надію Савченко в делегації ПАРЄ замінить Борислав Береза Борислав Береза. Фото: news.bigmir.net

"Голосування (щодо виключення Савчено з делегації) показує, що на місці Савченко, це було проголосовано, буде Борислав Береза, який був її заступником, який ці 2 роки постійно їздив у ПАРЄ, який знає кілька іноземних мов, представляти Україну і відстоювати інтереси держави", - заявила народний депутат Ганна Гопко в ефірі телеканалу "112 Україна", передає "УНІАН".

"Хто буде заступником, ми зараз чекаємо, хто з фракції визначиться, бо зараз здається, що це квота "Народного фронту". Будемо з'ясовувати пропозиції та кандидатури, хто буде заступником Берези", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада скасувала своє рішення про позаквотне обрання народного депутата Надії Савченко в делегацію України в ПАРЄ.

Савченко включили в делегацію ПАРЄ наприкінці 2014 року, щоб надати їй міжнародний імунітет, коли вона перебувала в російському полоні. Зараз їй цей імунітет не потрібен, що і стало формальною підставою для сьогоднішнього рішення Верховної Ради.

Проте, Савченко має намір продовжувати міжнародні зустрічі навіть після виключення з делегації ПАРЄ.

 

 
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