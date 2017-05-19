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Надзвичайний стан в енергетиці продовжать до осені

Такі заходи допоможуть повністю закупити вугілля антрацитової групи
Міністр енергетики Ігор Насалик прогнозує продовження надзвичайних заходів в енергетиці до середини вересня.
Надзвичайний стан в енергетиці продовжать до осені Фото: РИА Новости / Сергей Мальгавко

"На сьогодні діють надзвичайні заходи в енергетиці, ми практично не працюємо на антрацитовій групі вугілля. Споживання його мінімальне - 3,5-4 тис. тонн на добу, тоді як ми споживали 22-25 тис. тонн.", - повідомив Ігор Насалик під час Години запитань до уряду, повідомляє Еспресо.TV.

За його словами аналогічна ситуація триватиме практично до середини вересня, що дасть нам змогу повністю закупити вугілля антрацитової групи.

"Тим паче, що обсяги його зменшилися порівняно з минулим роком майже вдвічі", - сказав він із парламентської трибуни.

Як повідомлялося, надзвичайні заходи в енергетиці знімають обмеження щодо мінімального робочого складу ТЕС.

Нагадаємо, що надзвичайний стан в енергетиці України, згідно з розпорядженням уряду №103, набув чинності з 16 лютого.

Надзвичайний стан у сфері енергетики спричинило те, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що в свою чергу призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.

 
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19 05 2017 12:38
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