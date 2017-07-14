Надзвичайний стан в Туреччині можуть продовжити ще на три місяці
Термін дії режиму надзвичайного стану закінчується 19 липня.
"Урядовці, в принципі, сходяться на думці про необхідність звернення до Ради національної безпеки з метою продовження терміну дії режиму надзвичайного стану", - повідомив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, нагадавши, що надзвичайний стан терміном на три місяці було вперше введено в Туреччині 21 липня 2016 незабаром після запобігання спроби перевороту в країні, пише Anadolu.
Потім рішення про введення надзвичайного стану неодноразово продовжувалося.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не виключає, що надзвичайний стан, який був запроваджений у Туреччині після спроби перевороту у ніч на 16 липня минулого року, може бути скасований у не надто віддаленому майбутньому.
Зазначимо, у квітні Туреччина ще на три місяці продовжила режим надзвичайного стану, який ввели після спроби військового перевороту в країні влітку минулого року.
Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня сталася спроба військового перевороту. Повідомлялося, що влада в країні захопила турецька армія, яка хотіла "захистити демократію і права громадян".
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