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Надзвичайний стан в Єгипті продовжили ще на три місяці

У країні діятиме комендантська година
Влада Єгипту продовжила режим надзвичайного стану у країні ще на три місяці.
Надзвичайний стан в Єгипті продовжили ще на три місяці Фото: reuters.com

Такий указ видав президент Абдель Фаттах аль-Сісі в суботу, 14 квітня, повідомляє Reuters.

Надзвичайний стан у Єгипті передбачає запровадження комендантської години.

Як повідомила влада країни, продовження надзвичайного стану має надати можливість силам безпеки "вжити заходів, необхідних для протидії загрозам і фінансуванню тероризму, та подбати про безпеку в усіх частинах країни".

Нагадаємо, надзвичайний стан у країні президент Єгипту оголосив у квітні 2017 року після двох вибухів у храмах, внаслідок яких загинули 45 людей.

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14 04 2018 23:20
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