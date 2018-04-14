ПОЛІТИКА НОВИНИВлада Єгипту продовжила режим надзвичайного стану у країні ще на три місяці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Надзвичайний стан в Єгипті продовжили ще на три місяці
У країні діятиме комендантська година
Фото: reuters.com
Такий указ видав президент Абдель Фаттах аль-Сісі в суботу, 14 квітня, повідомляє Reuters.
Надзвичайний стан у Єгипті передбачає запровадження комендантської години.
Як повідомила влада країни, продовження надзвичайного стану має надати можливість силам безпеки "вжити заходів, необхідних для протидії загрозам і фінансуванню тероризму, та подбати про безпеку в усіх частинах країни".
Нагадаємо, надзвичайний стан у країні президент Єгипту оголосив у квітні 2017 року після двох вибухів у храмах, внаслідок яких загинули 45 людей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 04 2018 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее