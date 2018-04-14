Надзвичайний стан в Єгипті продовжили ще на три місяці

Влада Єгипту продовжила режим надзвичайного стану у країні ще на три місяці.

Такий указ видав президент Абдель Фаттах аль-Сісі в суботу, 14 квітня, повідомляє Reuters.

Надзвичайний стан у Єгипті передбачає запровадження комендантської години.

Як повідомила влада країни, продовження надзвичайного стану має надати можливість силам безпеки "вжити заходів, необхідних для протидії загрозам і фінансуванню тероризму, та подбати про безпеку в усіх частинах країни".

Нагадаємо, надзвичайний стан у країні президент Єгипту оголосив у квітні 2017 року після двох вибухів у храмах, внаслідок яких загинули 45 людей.