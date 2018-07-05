НОВИНИФ'ючерси на нафту марки Brent із постачанням у липні в понеділок вранці зросли в ціні до 75,65 долара за барель.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нафта Brent подорожчала вище за 75 доларів
Ринок реагує на можливий вихід США з ядерної угоди з Іраном
Фото: gettyimages.com
Станом на 8:19 вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,04%. При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 70,38 долара за барель, додавши 0,95%, - повідомляє Bloomberg.
Ціни на нафту еталонних марок демонструють активне зростання на тлі побоювань виходу США з угоди про ядерну програму Ірану.
Нагадаємо, в ці вихідні президент США Дональд Трамп знову розкритикував ядерну угоду і назвав "жахливою для Сполучених Штатів". У той самий час він не виключив переговорів про нову ядерну угоду.
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