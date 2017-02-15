"Нафтогаз" готовий надати ГПУ вичерпну інформацію про свої закупівлі газу в Європі
Про це йдеться в повідомленні, поширеному прес-службою компанії.
"НАК "Нафтогаз України" підтверджує свою незмінну готовність забезпечувати контролюючим органам доступ до вичерпної інформації про господарську діяльність компанії, зокрема про закупівлі газу у європейських постачальників. Інформація про закупівлю компанії у європейських контрагентів протягом 2016 року також розміщена у відкритому доступі на порталі використання публічних коштів", - наголошується в повідомленні.
Водночас додається, що компанія з розумінням відноситься до регулярних перевірок з боку правоохоронних і слідчих органів та сподівається отримати незалежну оцінку своїх дій щодо забезпечення українських споживачів газом цієї зими.
У "Нафтогазі" підкреслили, що за минулий рік постачальниками компанії були 15 європейських компаній, у тому числі французька Engie (раніше GDF Suez), німецькі RWE Supply and Trading, Uniper Global Commodities (раніше частина E. on), TrailStone, британська Shell Energy Europe, швейцарська Axpo Trading, норвезька Statoil, польська PGNiG, чеська CEZ та інші провідні компанії Європи.
У 2016 році "Нафтогаз" імпортував 8,2 млрд куб. м газу як за власними процедурами закупівлі, так і за процедурами закупівлі, встановленим Кредитною угодою з ЄБРР.
Договірні відносини між постачальником і "Нафтогазом" регулюються стандартизованими договорами EFET (Європейської федерації енерготрейдерів).
Нагадаємо, що комерційний директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що ціни на газ для населення з 1 квітня можуть вирости на 40%.
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