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Нафтогаз готовий відмовитись від позову проти Газпрому на $11,6 млрд щоб зберегти транзит газу

Питання нового позову Нафтогазу до Газпрому винесуть на тристоронні переговори
Голова Нафтогазу Андрій Коболєв повідомив, що його компанія готова відмовитися від нового арбітражного позову проти Газпрому на загальну суму 11,6 мільярдів доларів задля збереження транзиту російського газу через Україну.
Нафтогаз готовий відмовитись від позову проти Газпрому на $11,6 млрд щоб зберегти транзит газу Фото: pravda.press

"Ми фактично говоримо російським колегам: якщо ви будуєте (газопроводи в обхід України - ред.) то компенсуйте (втрату Україною транзиту). Якщо ви хочете транспортувати газ і готові підписати довгостроковий контракт за європейським правом з гарантіями, що ці гроші нам заплатите, то ми готові від позову відмовитися", - повідомив Коболєв в інтерв’ю журналістам "5 каналу", інформує "Громадське".

За його словами, питання нового позову Нафтогазу до Газпрому винесуть на тристоронні переговори щодо транзиту газу як один з інструментів тиску на Росію.

Нагадаємо, що Нафтогаз подав новий позов до Стокгольмського арбітражу, у якому хоче відшкодувати 11,6 мільярда доларів, які компанія втратить після припинення Росією транзиту газу через Україну.

За даними Нафтогазу, якщо Росія дійсно припинить транспортувати газ через Україну, то газотранспортна система України має амортизуватись за пришвидшеною моделлю, а відшкодовувати цю амортизацію мають у Газпромі.

Зазначимо, що транзит російського газу через газотранспортну систему України є однією з найбільших статей експорту українських послуг та приносить Україні щороку декілька мільярдів доларів. Зокрема, у 2018 році доходи від транзиту російського газу перевищили українські витрати на імпорт газу на 0,7 мільярдів доларів.

Втрата Україною транзиту означатиме втрату значної частини валютної виручки.

Росія може відмовитися від українських послуг транзиту після завершення чинного нині контракту - 31 грудня 2019 року. Зокрема, з цією метою Росія будує газопроводи в обхід України - "Північний потік-2" та "Турецький потік".

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09 01 2019 18:31
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