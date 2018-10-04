"Нафтогаз" готує позов до "Газпрому" у зв'язку з невиконанням рішення арбітражу
Про це повідомив головний комерційний директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко єврокомісару з питань конкуренції Маргрете Вестагер, йдеться на сайті української компанії.
Вітренко розповів єврокомісару про реакцію "Газпрому" на остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, яке серед іншого зобов'язує російського монополіста відшкодувати "Нафтогазу" збитки на суму 2,6 млрд доларів і відновити постачання газу в Україну на нових умовах.
Оскільки "Газпром" відмовляється виконувати рішення арбітражу, "Нафтогаз" почав процедуру примусового виконання рішення в Європі і готує новий позов про відшкодування збитків, зумовлених невиконанням рішень арбітражу з боку "Газпрому".
Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.
28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
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