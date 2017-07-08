"Нафтогаз" хоче збільшити позов до "Газпрому" на $5 млрд

НАК "Нафтогаз" має намір збільшити вимоги до "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі більше, ніж на 5 млрд доларів.

"Щодо транзитного контракту ми очікуємо на рішення щодо наших позовів, оскільки у "Газпрому" є позов, але там на дуже невеличку суму. Якщо наші позивні вимоги більше 13 млрд, вже які ми виставили, а ми ще виставимо більше ніж 5 млрд доларів, то, відповідно, "Газпрому" позови - 7 млн доларів. Здається, сума якась така", - заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в ефірі "5 каналу".

Вітренко відзначив величезну важливість рішення Стокгольмського арбітражу у цій справі для України.

Крім того, він висловив думку, що навіть якщо в майбутньому "Газпром" повністю відмовиться від транспортування газу через Україну, то ГТС може бути використана для експорту газу вже українського видобутку. На думку головного комерційного директора НАК, за рахунок застосування сучасних технологій в upstream Україна цілком може покрити власні потреби і вийти на експорт газу.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж винесе своє остаточне рішення щодо спору щодо умов контракту на поставку газу між "Газпромом" і "Нафтогазом України" не пізніше 30 листопада 2017 року.

З 2014 року в Стокгольмі розглядають дві справи. 50 млрд - загальний обсяг вимог української компанії у двох справах. Обидві справи стосуються контракту на постачання газу, підписаного в січні 2009 року після переговорів екс-прем'єра Юлії Тимошенко та її російського колеги Володимира Путіна.