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"Нафтогаз" хоче зробити транзит газу через Україну дешевшим, ніж через "Північний потік-2"

Нові тарифи на транзит газу через газотранспортну систему України пропонується розраховувати згідно із загальноприйнятими у Євросоюзі правилами
Група компаній "Нафтогаз" розробила низку пропозицій тарифному регулятору щодо зменшення тарифу на транзит газу територією України. Згідно з цією методологією, вартість транзиту може зменшитись у 2,3 рази.
"Нафтогаз" хоче зробити транзит газу через Україну дешевшим, ніж через "Північний потік-2" Фото: afp.com

Згідно з пропозицією "Нафтогазу", новий тариф на транспортування газу до ЄС складе 2,17 доларів за транспортування тисячі кубометрів газу на 100 кілометрів, повідомляє прес-служба "Нафтогазу", інформує "Громадське".

"Цей рівень тарифу є на 20% меншим за ставку плати за транзит за існуючим контрактом з "Газпромом", а також в 2,3 рази меншим за середню вартість транзиту за чинними регульованими тарифами, встановленими НКРЕКП в грудні 2015 року", - повідомляють в "Нафтогазі".

Гові тарифи на транзит газу будуть нижчими, за вартість його транспортування "Північним потоком-2", що підтвердить економічну необґрунтованість побудови російського газопроводу,додають у "Нафтогазі."

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17 07 2018 11:44
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