"Нафтогаз" і "Газпром" не досягли прогресу щодо формули ціни на газ, – Коболєв

НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" отримають остаточні рішення з формулою ціни на газ вже в Стокгольмському арбітражі.

Про це повідомив глава НАК Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу" в п'ятницю ввечері.

"На вимогу трибуналу ми провели переговори з Газпромом за контрактом на купівлю-продаж газу", - заявив Коболєв.

"Вони нещодавно завершилися і за їх результатами ми йдемо в трибунал для отримання остаточного рішення за новою формулою і деяких інших аспектів подальшої роботи з цією компанією", – сказав він.

"Я сказав би акуратно: ми не досягли того прогресу на який розраховував трибунал", – додав глава НАК.

Як повідомлялося, 31 травня Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Також арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" про перегляд ціни на газ у контракті з компанією "Газпром" і скасував заборону на реекспорт газу.

Стокгольмський арбітраж винесе своє остаточне рішення щодо спору щодо умов контракту на поставку газу між "Газпромом" і "Нафтогазом України" не пізніше 30 листопада 2017 року.

З 2014 року в Стокгольмі розглядають дві справи. 50 млрд - загальний обсяг вимог української компанії у двох справах. Обидві справи стосуються контракту на постачання газу, підписаного в січні 2009 року після переговорів екс-прем'єра Юлії Тимошенко та її російського колеги Володимира Путіна.