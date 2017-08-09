"Нафтогаз" і "Газпром" не досягли прогресу щодо формули ціни на газ, – Коболєв
Про це повідомив глава НАК Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу" в п'ятницю ввечері.
"На вимогу трибуналу ми провели переговори з Газпромом за контрактом на купівлю-продаж газу", - заявив Коболєв.
"Вони нещодавно завершилися і за їх результатами ми йдемо в трибунал для отримання остаточного рішення за новою формулою і деяких інших аспектів подальшої роботи з цією компанією", – сказав він.
"Я сказав би акуратно: ми не досягли того прогресу на який розраховував трибунал", – додав глава НАК.
Як повідомлялося, 31 травня Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".
Також арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" про перегляд ціни на газ у контракті з компанією "Газпром" і скасував заборону на реекспорт газу.
Стокгольмський арбітраж винесе своє остаточне рішення щодо спору щодо умов контракту на поставку газу між "Газпромом" і "Нафтогазом України" не пізніше 30 листопада 2017 року.
З 2014 року в Стокгольмі розглядають дві справи. 50 млрд - загальний обсяг вимог української компанії у двох справах. Обидві справи стосуються контракту на постачання газу, підписаного в січні 2009 року після переговорів екс-прем'єра Юлії Тимошенко та її російського колеги Володимира Путіна.
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