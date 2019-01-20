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"Нафтогаз" компенсує групі "Приват" понад $3,8 млн

Таке рішення суд аргументував тим, що "успішною стороною" є "сторона, що виграла розгляд у цілому"
Лондонський міжнародний арбітражний суд в ініційованому трьома компаніями Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова спорі з НАК "Нафтогаз України" про виконання акціонерної угоди "Укрнафта" зобов'язав держкомпанію оплатити 75% судових витрат позивачів.
"Нафтогаз" компенсує групі "Приват" понад $3,8 млн Боголюбов та Коломойський. Фото: most-dnepr.info

Про це йдеться у повідомленні юридичної фірми Fieldfisher, що представляє міноритаріїв "Укрнафти", передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, НАК повинна буде заплатити з власних коштів понад 3 млн фунтів стерлінгів (3,8 млн доларів).

Як зазначають представники позивачів у релізі, таке рішення суд аргументував тим, що "успішною стороною" є "сторона, що виграла розгляд у цілому", оскільки суд відмовився оголосити акціонерну угоду повністю недійсною або такою, що не має законної сили.

Коментуючи це рішення суду, партнери Fieldfisher Саймон Слоан і Арік Асланян нагадали, що на початку грудня Високий суд Лондона вирішив скасувати всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського за позовом "Приватбанку".

Вони висловили сподівання, що два такі судові вердикти змусять Україну припинити "незаконне та політично мотивоване переслідування" інвестицій Коломойського та Боголюбова в Україні.

Водночас "Нафтогаз" раніше зазначав, що суд Лондона 26 квітня 2018 року скасував дію ключових положень акціонерної угоди.

"Арбітри дійшли висновку, що ключові положення акціонерної угоди між "Нафтогазом" і компаніями Коломойського з корпоративного управління "Укрнафти" є такими, що не підлягають виконанню, оскільки суперечать імперативним нормам корпоративного законодавства України", - зазначили в "Нафтогазі".

Раніше повідомлялося, що за підсумками розгляду спору щодо акціонерної угоди в кінці 2018 року "Нафтогаз" і міноритарії "Укрнафти" розпочали новий процес в Лондонському суді, в якому вимагають один з одного відшкодування збитків. Розмір вимог поки невідомий.

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20 01 2019 11:19
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