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Нафтогаз має розробити договір про розділення на дві компанії до кінця січня 2019 року, - Єврокомісія

Розділення необхідне в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу та Третьої енергетичної директиви ЄС
У Єврокомісії повідомили, що Нафтогаз зобов’язаний розробити договір, яким з компанії відділять газотранспортну систему та передадуть управління нею незалежному оператору.
Нафтогаз має розробити договір про розділення на дві компанії до кінця січня 2019 року, - Єврокомісія Фото: kvedomosti.com

"Відповідно до погодженого плану дій, Нафтогаз зобов’язався розробити до кінця січня 2019 року у співпраці з Магістральними газопроводами України, необхідну угоду для становлення в Україні сертифікованого оператора газотранспортної системи відповідно до законодавства України та ЄС", - повідомляється у прес-релізі Єврокомісії.

Зазначимо, що розділення Нафтогазу на 2 компанії та виділення оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу необхідне для виконання Україною своїх зобов'язань в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу та Третьої енергетичної директиви ЄС.

У липні 2018 року у Нафтогазі заявляли, що негайне розділення компанії та виведення з-під її управління газотранспортної системи неможливе через спір з Газпромом у Стокгольмському арбітражі.

Нагадаємо, що напередодні Нафтогаз залучив міжнародну аудиторську фірму ПрайсвоерхаузКуперс для здійснення розділення на дві компанії.

Нагадаємо, що 25 квітня адвокати норвезької юридичної компанії Wikborg, Rein & Co, які представляли інтереси Нафтогазу в Стокгольмському арбітражному суді, радять компанії відкласти виведення з-під її управління Укртрансгазу. На думку юристів, це становить загрозу для майбутнього отримання Україною компенсації Газпрому за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Пізніше у Нафтогазі відклали рішення про розділення компанії.

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06 12 2018 15:00
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