Разом з тим, НАК не очікує відновлення закупівель у "Газпрому" найближчим часом і в поточному році

"Нафтогаз" може відновити закупівлі газу у "Газпрому" після імплементації рішення Стокгольмського арбітражу.

НАК "Нафтогаз України" буде готовий відновити закупівлі газу у російського "Газпрому" після імплементації рішення Стокгольмського арбітражу за відповідним контрактом між сторонами, - повідомив глава холдингу Андрій Коболєв на прес-конференції в четвер у Брюсселі, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Відповідно до першого окремого рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу, ціна повинна бути переглянута. І як тільки "Газпром" виконає рішення трибуналу, ми будемо готові почати закупівлі газу у нього", - сказав він.

Разом з тим Коболєв зазначив, що невідомо, скільки часу необхідно "Газпрому", щоб виконати рішення трибуналу, тому НАК не очікує відновлення закупівель у "Газпрому" найближчим часом і в поточному році.

Нагадаємо, в зміненому газовому контракті "Нафтогазу" і "Газпрому" має бути положення "бери або плати".