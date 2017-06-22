"Нафтогаз" може відновити закупівлі газу у "Газпрому"
НАК "Нафтогаз України" буде готовий відновити закупівлі газу у російського "Газпрому" після імплементації рішення Стокгольмського арбітражу за відповідним контрактом між сторонами, - повідомив глава холдингу Андрій Коболєв на прес-конференції в четвер у Брюсселі, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Відповідно до першого окремого рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу, ціна повинна бути переглянута. І як тільки "Газпром" виконає рішення трибуналу, ми будемо готові почати закупівлі газу у нього", - сказав він.
Разом з тим Коболєв зазначив, що невідомо, скільки часу необхідно "Газпрому", щоб виконати рішення трибуналу, тому НАК не очікує відновлення закупівель у "Газпрому" найближчим часом і в поточному році.
Нагадаємо, в зміненому газовому контракті "Нафтогазу" і "Газпрому" має бути положення "бери або плати".
Російський монополіст Газпром спростував заяву української сторони про те, що суд скасував норму "бери або плати" (take or pay) в контракті. На цьому контрактному принципі грунтувалася більша частина претензій Газпрому.
Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".
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