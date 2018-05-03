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"Нафтогаз" може вийти на міжнародно-фінансовий ринок і випустити єврооблігації, - Вітренко

Зазначається, що у компанії немає проблем із фінансовими ресурсами
НАК "Нафтогаз України" зараз володіє достатніми ресурсами для забезпечення закупівель газу в Європі, а також може вийти на міжнародно-фінансовий ринок і випустити єврооблігації.
"Нафтогаз" може вийти на міжнародно-фінансовий ринок і випустити єврооблігації, - Вітренко Фото: sgaz.sumy.ua

Про це під час брифінгу повідомив головний комерційний директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Він нагадав, що в січні "Нафтогаз" уже погасив кредит перед Європейським банком реконструкції та розвитку, який був наданий для закупівлі газу, і зазначив, що ведуться переговори про нову кредитну лінію.

"У "Нафтогазу" немає проблем із фінансовими ресурсами. Ми потужна вертикально інтегрована компанія, яка ефективно працює і забезпечує свої фінансові потреби. Крім того, у нас є відкрита лінія кредитування Міжнародного банку реконструкції та розвитку, яку ми можемо використати, наприклад, для закупівлі газу у квітні. Лінія (із ЄБРР) уже закінчилася. Але в нас ідуть перемовини про нову лінію. Крім того, "Нафтогаз" відносно спокійно може вийти на міжнародно-фінансовий ринок і, наприклад, випустити єврооблігації на значну суму", – сказав він.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" закриє своє представництво в Росії.

28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для Газпрому починається з наступного дня - тобто 1 березня 2018 року.

Зазначимо, "Газпром" у понеділок офіційно направив повідомлення до "Нафтогазу України" про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

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05 03 2018 19:28
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