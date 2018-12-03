"Нафтогаз" направить стягнення на російський газ у країнах ЄС у разі несплати "Газпромом" $2,56 млрд

НАК "Нафтогаз України" має намір направити стягнення за рішенням Стокгольмського арбітражу на російський газ у країнах ЄС за несплати "Газпромом" належної суми.

"Якщо "Газпром" добровільно не виконає рішення Стокгольмського арбітражу, ми звертатимемося до судів європейських країн, які ратифікували міжнародну конвенцію, для примусового виконання рішення арбітражу. Таким чином, ми не маємо наміру відбирати газ із транзитних потоків до Європи. Нам краще накладати стягнення на газ після того, як він потрапить на європейські ринки", - написав головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко у Facebook.

Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.

Після цього "Газпром" повернув "Нафтогазу" предплату за газ і відмовився постачати його з 1 березня.

НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях. Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.

Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" у Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.

У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За слвоами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.