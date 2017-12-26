"Нафтогаз" нараховує "Газпрому" $1-3 млн пені на день

"Газпром" з 22 грудня нараховує по 600 тис. доларів на день

"Нафтогаз" нараховує російському "Газпрому" від 1 до 3 млн доларів пені в рамках позовних вимог за транзитним контрактом.

"Для любителів рахувати відсотки. Відсотки, які кожен день нараховуються за нашими позовними вимогами в рамках Стокгольмського арбітражу за транзитним контрактом, рішення за якими мають прийняти в лютому, становлять від 1 до 3 млн доларів", - повідомив головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко у Facebook.

Пост Вітренко став реакцією на заяву заступника голови правління "Газпрому" Олександра Медведєва. Той у вівторок заявив, що російська газова компанія нарахувала "Нафтогазу" штрафи за прострочення платежу $1,8 млн за три дні з моменту винесення Стокгольмським судом рішення у спорі з "Газпромом".

Суд, зокрема, зобов'язав "Нафтогаз" виплатити $2,019 млрд за поставки газу і відсотки, починаючи з 22 грудня, в розмірі 0,03% за кожен день прострочення платежів. Один день прострочення обходиться "Нафтогазу" в $600 тисяч. При цьому Стокгольмський арбітраж задовольнив основні вимоги "Нафтогазу" за контрактом на поставку газу за контрактом на поставку газу з 2009 року.

Рішення за транзитним контрактом, згідно з яким українська компанія вимагає виплати від "Газпрому" за порушення за умовами транзитного договору, очікують у лютому. Сума позову становить 16 млрд доларів. До вирішення трибуналом транзитного спору "Нафтогаз" ніяких виплат російській стороні не здійснюватиме.

Нагадаємо, що у НАК "Нафтогаз України" заявили, що виграли арбітраж проти російського "Газпрому" за контрактом на постачання газу по всіх спірних питань. У заяві йшлося, що арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо положення "Бери або плати" на 56 млрд доларів на 2012-2017 рр.

25 листопада виповнилося два роки з того дня, коли Україна імпортувала останні обсяги російського газу. Відмова від російського газу через його високу ціну дозволила Україні почати реформу газового ринку і реформу корпоративного управління "Нафтогазу". Сама компанія вперше за довгий час перестала бути збитковою.