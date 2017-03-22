"Нафтогаз" не виключає банкрутство компанії в разі програшу "Газпрому" в Стокгольмі

Вітренко наголосив, що сумарна цінність всіх активів НАК нижче затребуваної "Газпромом" суми компенсації

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" допускає своє банкрутство у разі програшу "Газпрому" в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція).

Про це в ефірі на сайті "Новое Время. Бізнес" заявив головний комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"Вірогідність цього (програшу, - ред.) досить низька, велика робота була зроблена, щоб цього не сталося. Але якщо буде відповідне рішення, це буде зобов'язання "Нафтогазу", а не України. "Нафтогаз" просто буде банкрутом, і наші активи будуть розпродаватися, і кредитори в рамках певної черги будуть отримувати кошти", - сказав Вітренко.

Він уточнив, що розпродати можна буде старі споруди бурові установки, старі автомобілі.

"Держава не буде відповідати по боргах компанії... Сумарна цінність всіх наших активів нижче затребуваної "Газпромом" компенсації, крім того у нас є інші кредитори, які в разі банкрутства захочуть отримати свої кошти, тому будуть певні складнощі у "Газпрому" отримати фінансові ресурси навіть у випадку програшу "Нафтогазу", - сказав він.

Вітренко наголосив, що ГТС не потрапить в ризик можливості стягнення, оскільки нею володіє держава, а не компанія. Те ж саме стосується і спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів, які не можуть бути за законом передані третій особі.

Сумарні вимоги "Нафтогазу" становлять близько 50 млрд доларів, а "Газпрому" - близько 80 млрд доларів.

Відзначимо, Україна веде судові спори проти російського "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами. Перший – це контракт купівлі-продажу російського газу. Другий – це транзитний контракт.

За словами Вітренко, рішення за контрактом купівлі-продажу газу очікується до кінця квітня, а до кінця червня – рішення щодо контракту про транзит.