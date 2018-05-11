Нафтогаз не зможе стягнути борг із Газпрому - Fitch

Fitch вважає, що Нафтогазу не вдасться стягнути борг з Газпрому

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings припустило, що Нафтогазу України не вдасться стягнути кошти за підсумками Стокгольмського арбітражу з російським монополістом - компанією Газпром.

Про це йдеться в прес-релізі Fitch про присвоєння попередніх рейтингів очікуваним євробондам Нафтогазу, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу України" штрафу у розмірі $4,7 млрд за транзитним контрактом. "Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення. За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК $2,56 млрд.

Згодом апеляційний суд округу Свеа задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу.

Однак 13 вересня апеляційний суд у Швеції скасував тимчасове призупинення рішення арбітражу, згідно з яким "Газпром" (РФ) заборгував НАК "Нафтогаз України" $2,6 мільярдів.